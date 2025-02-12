داخلية إقليم كوردستان تعفي السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل والبيئة

شفق نيوز/ في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية بالكامل، والتي تساهم في تقليل المخاطر البيئية، أصدر وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، التوجيه الإداري رقم (2) لعام 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 فبراير 2025.

و بموجب هذا التوجيه، سيتم إعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل للمرة الأولى، بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم السنوية البيئية.

يأتي هذا القرار في إطار التوجهات والسياسات المستمرة لحكومة الاقليم، للحد من تأثير التغير المناخي وتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الصديقة للبيئة.