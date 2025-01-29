داخلية إقليم كوردستان تعتمد نظاماً جديداً في منح "السنوية" للسيارات

شفق نيوز/ أعلن مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، هيمن ميراني، يوم الأربعاء، عن المباشرة باعتماد نظام جديد في منح "السنوية" للسيارات توفر المزيد من الحماية لحقوق مالكيها.

وقال ميراني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ دهوك علي تتر، حضرته وكالة شفق نيوز، إن هذا النظام الرقمي الجديد في منح "السنوية" سيتم تطبيقه أولاً في محافظة دهوك، وبعدها أربيل، والسليمانية، ومن ثم باقي الإدارات المحلية المستقلة في إقليم كوردستان.

وأوضح أن من ضمن خصوصيات هذا النظام الرقمي الجديد أنه لا يمكن تزييف "السنوية" بأي شكل من الأشكال، معتبراً أن السنوية أهم من رخصة القيادة، لأنها لها علاقة بالملكية لأنه في حال عدم حماية ملكية العجلة بالشكل المطلوب قد يتعرض المالك إلى النصب والاحتيال.

وأضاف ميراني، أن هذا النظام الجديد يعتمد تطبقه على تصوير بصمات اليد، والعين لمالك "السنوية"، منوهاً إلى أن مديريات المرور في إقليم كوردستان ستقوم بنشر المعلومات للحصول على "السنوية" عبر تطبيقات الإنترنت ويمكن للمواطن استكمال جزء من خطوات الحصول على "سنوية" السيارة من داخل المنزل الأمر الذي سيقلل من إهدار الوقت.