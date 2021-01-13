داخلية إقليم كوردستان تشرع بإجراء تغييرات على ضباط كبار ومسؤولين في الوزارة

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لشرطة اقليم كوردستان اللواء طارق احمد يوم الاربعاء عن بدء وزارة الداخلية في الاقليم بإجراء تغييرات في هيكليتها من خلال استبدال عدد من الضباط الكبار والمسؤولين.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل عاصمة الاقليم حيث اعلن من هناك استبدال مسؤولي الادارات في الدوائر والمديريات التابعة لوزارة الداخلية في القضاء.

وقال اللواء احمد خلال المؤتمر، إن الوزارة شرعت باجراء تغييرات في مفاصل دوائرها ومديرياتها كافة ضمن اطار البرنامج الحكومي المُعد في هذا المجال بهدف تنشيط العمل الخدمي للمواطنين.