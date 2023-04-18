داخلية إقليم كوردستان تسمح للقوات الأمنية والبيشمركة بالعمل كسائقين لسيارات الأجرة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قرارا بشأن عناصر البيشمركة ووزارة الداخلية وافقت فيه على العمل كسائقين بعد انتهاء الدوام الرسمي.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير ريبر احمد بتاريخ 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري فقد حصلت الموافقة لكل من: المديرية العامة للأمن (الآسايش)، وقيادة بيشمركة الزيرفاني، وقيادة بيشمركة الدفاع والطوارئ، والمديرة العامة للشرطة، والمديرية العامة للمرور، على أن يعمل منسوبوها وبعد الدوام الرسمي سائقين لسيارات الأجرة شريطة القيام باللازم من خلال وضع علامة الأجرة على سياراتهم.

وجاء هذا القرار في وقت تم فيه سابقا منع أفراد وزارة الداخلية والبيشمركة من مزاولة العمل كسائقين لسيارات الأجرة بموجب قرار الوزارة.

ولتنظيم عمل سيارات الأجرة، شرعت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان بمشروع وضع علامة الأجرة على السيارات المخصصة لذلك، ووضع رمز داخلها يتضمن صورة واسم ومواليد وعنوان محل سكان السائق للإتصال بالأجهزة الأمنية في حال حدوث اي مشكلة تواجه الركاب.