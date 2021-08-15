داخلية إقليم كوردستان تسمح بوضع لوحات تسجيل للعجلات باللغة الانكليزية

شفق نيوز/ وافق وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، على السماح للسائقين الذين يسافرون إلى خارج العراق على وضع لوحات باللغة الانكليزية ولكن بعدة شروط، وفقا لكتاب صادر عن الوزارة بتاريخ الخامس من شهر آب الجاري.

وذكر الكتاب المذيل بتوقيع الوزير وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه يُسمح لأصحاب السيارات المسجلة في مديريات المرور في (أربيل، والسليمانية، ودهوك) بإرفاق لوحات باللغة الانكليزية بسيارتهم شريطة طباعتها في تلك المديريات.

واشترطت الوزارة "تنظيم بطاقة تجوال خاصة للسيارة من قبل المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان، ويُسمح لأصحابها بالسفر لأكثر من مرة" إلى خارج العراق.

ونوه الكتاب إلى أنه في حال السفر إلى خارج العراق والعودة فلا يلزم إزالة لوحة التسجيل المكتوبة باللغة الانكليزية.

وشددت الوزارة في كتابها على أنه في حال مخالفة الشروط أعلاه سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العجلة مقدارها 500 الف دينار عراقي يتم تحويل المبلغ على حساب مديرية المرور في الإقليم.

وحذرت الوزارة سائق العجلة ذات اللوحة المسجلة باللغة الانكليزية بأنه في حال مخالفته للفقرة الأولى المتعلقة بطباعة الرقم في مديريات المرور في محافظات الإقليم فإنه "سيتم حجز سيارته، وتتم محاكمته وفق المادة 279 من قانون العقوبات العراقي".