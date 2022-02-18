سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داخلية الإقليم تدخل على خط حادث مروري أثار امتعاض السكان في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T06:14:11+0000
داخلية الإقليم تدخل على خط حادث مروري أثار امتعاض السكان في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة فتح تحقيق مع سائق سيارة تحمل لوحات حكومية قامت بالتصادم بشكل متعمد من خمس عجلات أُخرى قرب مجمع القرية الإيطالية السكني.

وكان مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال اليومين الماضيين مقطعاً فيديوياً تظهر في عجلة دفع رباعي تحمل لوحات حكومية بتحطيم عجلة أُخرى صالون من خلال التصادم معها عمداً من الأمام والخلف.

وأثارت الحادثة غضب السكان في الإقليم مطالبين السلطات الأمنية بمحاسبة سائق العجلة الحكومية لإعتدائه على عجلة أخرى واستهتاره بالمال العام مستغلا عنوانه الوظيفي الحكومي.

وأوضحت المديرية في بيان، أنه "في الليلة الماضي تم تداول مقطع فيديو لحادث مروري أمام القرية الإيطالية الثانية في شارع 120 متراً في اربيل والذي وقع بين عجلة "لاندكروزر" سوداء اللون تحمل رقم (البلدية) حكومي، مع خمس عجلات أُخرى، مضيفة أنه تبيّن من المقطع أن سائق العجلة الحكومية فقد السيطرة عليها بالكامل الأمر الذي دفعه إلى القيام بتصرف بطريقة غير طبيعية".

وأضاف البيان أنه بعد انتشار الفيديو وبأمر مباشر من وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان تم الشروع بالتحقيق، وأظهرت النتائج أن الحادث وقع في بوابة القرية الإيطالية الثانية عندما أرادت العجلة الحكومية الدخول إلى المجمع السكني وكانت هناك عدد من السيارات أمامها وخلفها ونتيجة لذلك تعرض السائق الذي فقد السيطرة على العجلة إلى التصادم مع السيارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا سوى أضرار مادية لحقت بالعجلات.

كما أشارت المديرية في بيانها إلى أن جميع أطراف الحادثة سجلوا شكاوى أحدهم ضد الآخر، وما هو متعلق بحقوق الحكومة فإنه بأمر من وزير الداخلية تم حجز العجلة الحكومية وارسالها الى مرآب المرور في اربيل، وتم الشروع بالتحقيق مع السائق لمعرفة الحقيقة.

related

وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادثين في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-16 07:25:28
وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادثين في إقليم كوردستان

في أربيل .. شاب يحوّل فرح أُسرة إلى مأتم (صور)

Date: 2021-06-12 05:51:58
في أربيل .. شاب يحوّل فرح أُسرة إلى مأتم (صور)

في اربيل .. وفاة شاب دهساً وأُسرته تصيب عنصراً أمنياً بجروح بعد محاولة اقتحام لمستشفى

Date: 2022-02-06 05:36:02
في اربيل .. وفاة شاب دهساً وأُسرته تصيب عنصراً أمنياً بجروح بعد محاولة اقتحام لمستشفى

وفاة وإصابة خمسة طلبة جامعيين بحادث في اربيل .. صور

Date: 2021-11-28 12:02:16
وفاة وإصابة خمسة طلبة جامعيين بحادث في اربيل .. صور

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بانقلاب عجلة على طريق شقلاوة بأربيل

Date: 2021-07-30 17:26:29
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بانقلاب عجلة على طريق شقلاوة بأربيل

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بأربيل

Date: 2021-12-24 19:09:01
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بأربيل

مصرع واصابة أربعة أشخاص بحادثي سير في اربيل

Date: 2019-06-17 19:46:06
مصرع واصابة أربعة أشخاص بحادثي سير في اربيل

حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل

Date: 2020-11-03 14:26:15
حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل