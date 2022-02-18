داخلية الإقليم تدخل على خط حادث مروري أثار امتعاض السكان في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة فتح تحقيق مع سائق سيارة تحمل لوحات حكومية قامت بالتصادم بشكل متعمد من خمس عجلات أُخرى قرب مجمع القرية الإيطالية السكني.

وكان مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال اليومين الماضيين مقطعاً فيديوياً تظهر في عجلة دفع رباعي تحمل لوحات حكومية بتحطيم عجلة أُخرى صالون من خلال التصادم معها عمداً من الأمام والخلف.

وأثارت الحادثة غضب السكان في الإقليم مطالبين السلطات الأمنية بمحاسبة سائق العجلة الحكومية لإعتدائه على عجلة أخرى واستهتاره بالمال العام مستغلا عنوانه الوظيفي الحكومي.

وأوضحت المديرية في بيان، أنه "في الليلة الماضي تم تداول مقطع فيديو لحادث مروري أمام القرية الإيطالية الثانية في شارع 120 متراً في اربيل والذي وقع بين عجلة "لاندكروزر" سوداء اللون تحمل رقم (البلدية) حكومي، مع خمس عجلات أُخرى، مضيفة أنه تبيّن من المقطع أن سائق العجلة الحكومية فقد السيطرة عليها بالكامل الأمر الذي دفعه إلى القيام بتصرف بطريقة غير طبيعية".

وأضاف البيان أنه بعد انتشار الفيديو وبأمر مباشر من وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان تم الشروع بالتحقيق، وأظهرت النتائج أن الحادث وقع في بوابة القرية الإيطالية الثانية عندما أرادت العجلة الحكومية الدخول إلى المجمع السكني وكانت هناك عدد من السيارات أمامها وخلفها ونتيجة لذلك تعرض السائق الذي فقد السيطرة على العجلة إلى التصادم مع السيارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا سوى أضرار مادية لحقت بالعجلات.

كما أشارت المديرية في بيانها إلى أن جميع أطراف الحادثة سجلوا شكاوى أحدهم ضد الآخر، وما هو متعلق بحقوق الحكومة فإنه بأمر من وزير الداخلية تم حجز العجلة الحكومية وارسالها الى مرآب المرور في اربيل، وتم الشروع بالتحقيق مع السائق لمعرفة الحقيقة.