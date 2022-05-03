داخلية اقليم كوردستان تعلن نزوح اكثر من 700 اسرة من سنجار جراء الاحداث الاخيرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مركز تنسيق الأزمات في وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث يوم أمس والاشتباكات الحاصلة بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحسين كلاري المدير العام للمركز عقده اليوم على هامش زيارته لمحافظة دهوك للإطلاع عن كثب على أوضاع النازحين من قضاء سنجار جراء الاحداث الاخيرة.

وقال كلاري خلال المؤتمر، إن موضوع الظلم في سنجار ليس موضوعاً جديداً، واصبح عملية متواصلة، ولغاية الآن تم تنفيذ 74 فرمانا في ارض سنجار، وما حدث منذ الأسبوع الماضي يُعد الفرمان الـ75".

كما أشار إلى الصراع الدائر بين الجيش العراقي، واجنحة حزب العمال الكوردستاني في القضاء المتنازع عليه، قائلا: إنه تسبب بنزوح 701 أسرة تتألف من 4083 شخصا لغاية الليلة الماضية وتوجهوا إلى محافظة دهوك"، مردفا بالقول إن قسما كبيرا من النازحين دخلوا مخيمات النزوح في المحافظة، والقسم الآخر ما يزالون في العراء أو حلوا ضيوفاً على اقربائهم".

المسؤول الأمني الكوردستاني أكد أن تطبيع الأوضاع في سنجار يتم من خلال موضوع واحد، وهو تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان، وهذا يعني طرد القوات الخارج عن القانون من سنجار، وتشكيل قوات الشرطة داخل القضاء، وتوزيع مهام حماية سنجار على القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة.