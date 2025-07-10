داخلية اقليم كوردستان تعلن احتواء الموقف بقضية النزاع المسلح في اربيل

شفق نيوز - اربيل

أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن احتواء الموقف في النزاع المسلح الذي اندلع مؤخرا في قضاء خبات في محافظة اربيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه نتيجة خلاف بين عدد من الأشخاص حول مشكلة تتعلق بالأراضي والملكية الزراعية، وقعت اضطرابات وتوترات في منطقة خبات التابعة لمحافظة أربيل، وأدى ذلك – مع الأسف – إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأضاف أنه "بجهود الجهات الحكومية والحزبية المعنية، وبمساندة قوات الأمن الداخلي، تم احتواء الموقف بسرعة، وعودة الهدوء إلى المنطقة، حيث باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الخلافات ومعاقبة المتسببين في هذه الأحداث".

ودعت الوزارة في بيانها، سكان المنطقة إلى التزام الهدوء، وتجنب نشر الشائعات أو الانجرار وراء الاتهامات الباطلة، ومواصلة التعاون مع التعليمات الأمنية للحدّ من التوترات وضمان استقرار المنطقة.

وتابع البيان إن الأمن والاستقرار في جميع مناطق إقليم كوردستان فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأي جهة أو فرد، وتحت أي ذريعة كانت، بتهديد هذا الاستقرار، مؤكدا لأهالي الإقليم أن كوردستان ستظل أكثر المناطق أماناً في المنطقة.

وكان خورشيد هركي، أحد وجهاء عشيرة الهركي في إقليم كوردستان قد قال، مساء الأربعاء، إن الاشتباكات التي وقعت أمس في قضاء خبات بأربيل كانت "كارثة كبيرة"، مشيراً إلى أن تدخلاً سريعاً من قبل رئيس الإقليم ساهم في احتواء الأزمة.

وأوضح هركي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن العشيرة لجأت إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، "لمنع تفاقم المشكلة"، لافتاً إلى أن الأخير تدخل بشكل فوري، إلى جانب رئيس الحكومة مسرور بارزاني، "وقد تم حل المشكلة".

وأضاف: "ما حصل كان مفاجئاً، لكن دور رئيس الإقليم كان مؤثراً، وقد توصلنا إلى حل، ونتقدم بالشكر الجزيل للقيادة".

وأشار هركي إلى أن لجنة خاصة تم تشكيلها لفض النزاع ومنع تكرار ما حدث.

واندلعت اشتباكات في قضاء خبات غرب أربيل بين عناصر من عشيرة هركي وأخرى من عشيرة كوران على خلفية نزاع يتعلق بأراضٍ زراعية ومجرى مائي، تطورت مسلحة مساء الثلاثاء حيث تدخلت قوات زيرفاني التابعة للبيشمركة لاحتواء التوتر، مما أسفر عن سقوط ضحايا بحسب مصادر أمنية وطبية.