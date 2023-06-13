خُطط لصرفها خلال العيد.. أربيل تضبط أطناناً من المأكولات غير صالحة للاستهلاك البشري

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن ضبط نحو اربعة اطنان من مادة الحمص المحمصة منتهية الصلاحية في احدى المستودعات، مشيرة الى انه كان من المقرر ان يتم تصريفها في الأسواق المحلية خلال عيد الأضحى.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ان فرقها والمشاركة مع لجنة قائممقامية مركز اربيل تمكنت من ضبط 3960 كلغم من مادة الحمص المحمص منتهي الصلاحية في مستودع في مدينة اربيل وكان في نية أصحابها تغيير الاكياس التي كانت معبأة فيها وختمها بتاريخ انتاج جديد.

واوضح البيان ان هذا العمل كان يتم في المستودع من دون تصريح بالعمل، لافتا الى انهم كانوا ينوون تصريف هذه المادة غير الصالحة للاستهلاك البشري في أسواق اربيل.

واشار البيان الى ان المديرية تقدم شكرها وتقديرها لجميع سكان أربيل ومحيطها كونهم دوما داعمين أساسيين بتزويد المديرية بالمعلومات عن اي نشاط وعمل غير قانوني.