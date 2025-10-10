خيول عربية أصيلة في بطولة يحتضنها إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت على أرض نادي أربيل الدولي للفروسية، يوم الجمعة، فعاليات بطولة كوردستان للخيول العربية الأصيلة في نسختها السابعة، بمشاركة واسعة من المربين والفرسان من مختلف مناطق الإقليم والعراق، إلى جانب حضور رسمي وجماهيري لافت.

وقال رئيس النادي، كاروان بارزاني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية للعام الثاني على التوالي، في خطوة تعزز عمق الصداقة بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب بارزاني فإن "الخيول العربية تشتهر بالأصالة والجمال والقوة، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخنا وتقاليدنا في إقليم كوردستان والعالم العربي"، مشيراً إلى أن "ما يميز هذه النسخة هو التزام نادي أربيل الدولي للفروسية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في الفحوصات الطبية للخيول، وذلك بالتنسيق مع مديرية البيطرة في أربيل، حيث تم إجراء الفحوصات على نحو 250 خيلاً وكانت جميع النتائج سليمة ونظيفة من الأمراض".

وأوضح أن "هذا الإنجاز يُعد خطوة رائدة ونقطة تحول في مسيرة تطوير الفروسية في الإقليم، كما يُجسد بداية عملية لتطبيق رؤية حكومة كوردستان نحو إنشاء منطقة نظيفة على أرض نادي أربيل الدولي للفروسية في المستقبل القريب ورفع الحظر الدولي المفروض على الخيول العراقية".

من جانبه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن البطولة شهدت حضوراً مميزاً لعدد من الشخصيات الرسمية والرياضية والدبلوماسية، إلى جانب مشاركة نخبة من المربين المحليين والعرب، موضحاً أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير بيئة تنافسية تحاكي أرفع البطولات العالمية في مجال الفروسية.