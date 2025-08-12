خيانة عائلية في دهوك.. سرق سيارة أخيه وهرب بها إلى سوران

شفق نيوز- سوران

أعلنت مديرية شرطة إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص بتهمة سرقة سيارة شقيقه في دهوك وأتى بها إلى سوران بعد أن نزع عنها لوحات التسجيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد الحصول على معلومات ومتابعة مفارز قسم شرطة مكافحة إجرام سوران دارت الشكوك حول سيارة من طراز "تويوتا هيلوكس" يُحتمل أن تكون قد سُرقت وجُلبت إلى سوران بعد أن نزع عنها لوحات التسجيل الخاصة بها.

وأضاف البيان أنه بالتعاون مع قسم شرطة مركز مدينة سوران استطاعت قوات الشرطة ضبط السيارة واعتقال سائقها المدعو (ر. ي) وبعد التحقيقات الأولية أقر المتهم بأنه سرق السيارة من شقيقه في مدينة دهوك.

وتابع البيان أنه بعد إبلاغ قاضي تحقيق سوران تم تنظيم أوراق تحقيقية وإصدار أمر باعتقال المتهم واحتجاز السيارة وتحويلها إلى مديرية شرطة محافظة دهوك.