خوشناو يؤكد تجاوز أربيل حاجز المليوني نسمة

شفق نيوز- أربيل

أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، أن عدد سكان المحافظة تجاوز حاجز المليوني نسمة، مؤكداً استمرار الرعاية الحكومية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، ولا سيما المسنين والأيتام.

جاء ذلك خلال مأدبة جماعية أقامها المحافظ صباح اليوم لمشاركة نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام فرحة عيد الأضحى، ضمن تقليد سنوي تحرص عليه الإدارة المحلية في المحافظة.

وقال خوشناو، خلال مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا التقليد يأتي في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهذه الفئات، لضمان عدم شعورهم بالعزلة أو الفراغ، والتأكيد على أنهم جزء أساسي من نسيج المجتمع".

وأشار إلى أن عدد المقيمين في دور رعاية المسنين والأيتام بأربيل يتراوح حالياً بين 250 إلى 300 شخص، يتلقون خدمات ورعاية مستمرة.

وفي جانب آخر، كشف خوشناو أن "عدد سكان محافظة أربيل تجاوز حالياً حاجز المليوني نسمة، من دون احتساب النازحين واللاجئين"، مبيناً أن "أكثر من 350 ألف نازح ولاجئ يقيمون ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".

وأكد محافظ أربيل أن مستوى التحصيل الدراسي في دور الرعاية "متميز للغاية"، لافتاً إلى أن المدارس التي يرتادها الطلبة المشمولون بالرعاية تحقق نسب نجاح تصل إلى 100 بالمئة سنوياً، مع تسجيل حالات تفوق وامتياز في مختلف المراحل الدراسية.

وتواصل حكومة إقليم كوردستان، بحسب خوشناو، تقديم الدعم الخدمي والمادي لدور الرعاية ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية وتعليمية ملائمة للفئات المشمولة بالرعاية.