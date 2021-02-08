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خوشناو يعلن برنامج عمله ويقطع جملة وعود مع توصية لأمن مداخل أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-08T08:30:15+0000
خوشناو يعلن برنامج عمله ويقطع جملة وعود مع توصية لأمن مداخل أربيل

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل الجديد أوميد خوشناو، الاثنين، العمل لجميع "الأربيليين دون استثناء".

وقال اوميد خوشناو في كلمة له بعد التصويت لتنصيبه محافظاً لأربيل، "نعاهد أن نكون عند ثقة الذين صوتوا لنا، وشكراً من القلب للذين لم يصوتوا لنا، فمن الان وصاعدا سنفتح صفحة جديدة ولانقول من صوت لنا او لم يصوت، بل اتعهد بأن اقدم الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء".

وتحصل خوشناو على 18 صوتاً من مجموع 23 عضواً حضر جلسة التصويت، التي قاطعتها عدة كتل.

وقال خوشناو وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "اتعهد بتعزيز العلاقة وان نجعل من هذا المجلس برلماناً مصغراً لأربيل وان ننتقد بعض ونتناقش بشأن شكاوى ومشاكل المواطنين معاً، نريد ان نغير عنوان المحافظ من اسم المحافظ الى الخادم للمدينة والشعب".

وأضاف "لغاية اليوم كنت مرشح الحزب الديمقراطي، والسيد بارزاني- رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني- ولكن بعد أداء اليمين القانونية سنكون موظفا لحكومة الاقليم في خدمة المواطنين، بخاصة بعد أن تحصلت على وعد من السيد مسرور بارزاني- رئيس حكوم الإقليم- بدعمنا من أجل خدمة سكان اربيل".

وقال خوشناو، "الخطوط العامة لبرنامج عملنا سيكون ضمن الخطوط العامة لبرنامج حكومة الإقليم في تقديم الخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وهدفنا الأول توحيد خطابنا في المحافظة والمجلس، كما نعاهد سكان اربيل بعدم التراجع عن البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته حكومة الإقليم".

ودعا خوشناو الوزارات المعنية في حكومة الإقليم "عند وضع الميزانية الاخذ بنظر الاعتبار ان اربيل عاصمة الاقليم ويجب تخصيص مبالغ لتطويرها أكثر".

من جانب آخر، دعا محافظ أربيل الجديد الأهالي، لعدم تهميش الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وقال "سنعمل على الحفاظ تلك الإجراءات لضمان سلامة الأهالي".

وفي شأن آخر، قال خوشناو، إن "اربيل مقصد سياحي وسنعمل على تطويرها، كما أن مداخل المدينة هي البوابة إلى اربيل، وهنا أطلب من القوات الأمنية في هذه المداخل ضرورة التعامل بكل سلاسة مع القادمين لكي تبرزوا لهم الوجه الجميل للمدينة".

كما أكد محافظ أربيل الجديد، "سنعمل على تعزيز حرية الرأي والصحافة وفق القوانين الموجودة وان تكون اربيل في المقدمة في حرية الرأي لدحض الأقاويل التي تتهم المدينة بقمع الحريات".

وأضاف، "من اليوم فصاعدا سنكون أمام مهمة صعبة، ومع دعم الحكومة، نحن بحاجة إلى دعم المواطنين لكي نحقق النجاح معاً".

 

 

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