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خوشناو يصف قصف أربيل بالعمل الإرهابي ووزير الصحة يؤكد عدم تسجيل إصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-12T23:12:26+0000
خوشناو يصف قصف أربيل بالعمل الإرهابي ووزير الصحة يؤكد عدم تسجيل إصابات

شفق نيوز/ قال محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الاحد، إن المحافظة تعرضت لعمل إرهابي، وذلك في تعليقه على قصف استهدف محيط القنصلية الامريكية ومبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

وقال خوشناو في تصريح خلال زيارته مبنى الفضائية، إن القصف الصاروخي وقع بالقرب من مبنى كوردستان 24، ولم يعرف بعد الجهة المستهدفة.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بمبنى الفضائية من دون أضرار بشرية.

من جانبه قال سامان برزنجي وزير صحة اقليم كوردستان، "لحسن الحظ لم تسجل أية حالة وفاة ولم تصل أية حالات إصابة الى المستشفيات، ونراقب عن كثب فيما إذا كانت هناك خسائر، كما وأن فرق الطوارئ في حالة تأهب لأي طارئ".

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