خوشناو يزف نبأ سعيداً لمواصلة تنمية المشاريع الصناعية في أربيل

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الاثنين، تخصيص أراضٍ لـ15 مشروعاً صناعياً، في عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال رئاسة خوشناو، اجتماعاً للجنة التنمية ودعم المشاريع الصناعية في أربيل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، تقرر في الاجتماع تخصيص أراضٍ لتنفيذ 15 مشروعاً صناعياً ثقيلاً ومتوسطاً، ممن تقدم أصحابها بطلبات للحصول على الأراضي.

وأشار البيان، إلى أن "تخصيص هذه الأراضي، يهدف إلى مواصلة تنمية المشاريع الصناعية وتعزيز المنتجات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العاصمة أربيل".