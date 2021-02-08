خوشناو يبدأ بحوارات الأمتار الأخيرة في السباق لمنصب محافظ أربيل

شفق نيوز/ دخل أوميد خوشناو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب محافظ أربيل، في اجتماعات مكثفة بغية ضمان تحصله على أغلبية الأصوات للفوز بالمنصب، وليخلف بذلك فرست صوفي الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت على منصب محافظ أربيل في وقت لاحق من اليوم.

وقال خوشناو في حديث للصحفيين من داخل مبنى مجلس محافظة أربيل، "سنزور الكتل الاخرى وسنعرض لهم توجهاتنا ورؤانا، ونقدر موقف الجميع سواء صوتوا لنا او لم يصوتوا، ونحن سنكون محافظاً لجميع سكان اربيل".

من جانبه قال كنعان خيلاني رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس أربيل، "لا يهم بكم صوت يصبح محافظ اربيل ولكن المهم ان يكون هناك إجماع عليه".

وأضاف "أعضاء المجلس أحرار في التصويت لمن يريدون".

ويتنافس ثلاثة مرشحين على منصب محافظ أربيل من ضمنهم خوشناو، ويتطلب للمرشح التحصل على أغلبية النصف زائد واحد من مجموع 35 عضواً في مجلس محافظة أربيل.

وعلى صعيد متصل، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن كتل الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي والتغيير تقاطع جلسة اختيار محافظ اربيل الجديد.

ولم تعرف الأسباب بعد.

ويضم مجلس محافظ أربيل ايضاً، كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني- أغلبية-، الإتحاد الوطني، كتل تركماني ومسيحية.