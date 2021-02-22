خوشناو يباشر مهامه محافظاً لأربيل وكوردستان تستعد لقرارات وقائية جديدة

شفق نيوز/ باشر اوميد خوشناو رسمياً يوم الاثنين، مهامه محافظاً لأربيل في مراسم حضرها وزير الداخلية ريبر أحمد.

وقال ريبر أحمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "اليوم يباشر السيد خوشناو رسمياً، مهامه وليتسلم زمام الامور من هيمن قادر الذي شغل هذا المنصب خلال هذه الفترة بالوكالة".

وأضاف "صحيح ان مهاماً صعبة تنتظر السيد اوميد ولكن بتعاون الجميع يستطيع التغلب عليها".

وقال "لدينا مشاكل عديدة داخلية وفي العراق والمنطقة، وعلى رأسها فيروس كورونا والاحصائيات العراقية تشير الى زيادة الحالات وفي اقليم كوردستان الارقام متفاوتة بشكل يومي".

وفي جانب اخر من المؤتمر الصحفي قال وزير الداخلية "على ضوء تقارير وزارة الصحة فإننا سنتخذ بعض القرارات الجديدة، واليوم ستجتمع اللجنة العليا لمواجهة كورونا".

وأضاف مضيفا بالقول "لغاية الان ليس هناك أي قرار لفرض حظر التجوال الشامل".