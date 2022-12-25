"خنس".. ثاني أكبر سدود دهوك ينعش آلاف الدوانم الزراعية (صور)

شفق نيوز/ أنجزت حكومة اقليم كوردستان سد "خنس" بمنطقة شيخان شرقي دهوك بكلفة مالية بلغت أكثر من تسعة مليارات دينار، والذي يعد أهم مشاريع المنطقة لتوفير المياه.

ويقول مدير سدود محافظة دهوك فرهاد محمد، لوكالة شفق نيوز، أن سد خنس بدء بعملية خزن المياه، ويتعبر من اهم المشاريع في المنطقة كونه يقع على نهر كومل حيث يستطيع استيعاب ستة ملايين وسبعمائة ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن السد سيكون عاملا رئيسيا في استفادة سكان المنطقة لأغراض الزراعة والسياحة ومياه الشرب.

وأوضح محمد، أن كلفة مشروع سد خنس بلغت تسعة مليارات ومئتين وثمانية عشر مليون دينار، مبيناً ان ارتفاع سد خنس يبلغ 34:50 مترا، متوقعاً أن يكون السد ممتلئ بالمياه في كل المواسم.

من جانبه قال مدير دائرة زراعة قضاء شيخان نجم الدين عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن مياه السد سوف ستغطي أراض زراعية واسعة في المنطقة"، موضحاً أن منطقة شيخان هي منطقة زراعية خاصة بمحصول الحنطة والبطاطا وستستفاد من مياه السد الجديد.

وبين عبد الله، أن هناك 12 قرية في المنطقة وأكثر من 5 آلاف دونم من الأراضي، جميعها ستصل إليها مياه السد بغرض الزراعة.

يذكر أن مشروع خنس هو ثاني أكبر سد في المحافظة بعد سد دهوك، وكان من المقرر إنجازه عام 2014 ، إلا أن الازمة المالية في إقليم كوردستان حالت دون تنفيذه لتقرر حكومة الإقليم البدء بالمشروع في الشهر التاسع من العام 2021، ولينتهي في شهر تشرين الأول من العام الحالي 2022.