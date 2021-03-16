خمس وفيات و 45 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) إن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وآخرين من الرقة والشهباء وامرأة من الشهباء.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٤٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٢ من الذكور و ٢٣ من الإناث .

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة كالتالي :٩ حالات في الحسكة -٨ حالات في قامشلي -٤ حالات في ديرك -حالة واحدة في كركي لكي

- حالة واحدة في الدرباسية -حالة واحدة في تربه سبيه -٧ حالات في الطبقة -٥ حالات في منبج -٣ حالات في الرقة -٣ حالات في دير الزور -حالتان في كوباني -حالة واحدة في الشهباء .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٩٠٠ حالة منها ٣٤٦ حالة وفاة و ١٢٥٩ حالة شفاء.