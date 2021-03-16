سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خمس وفيات و 45 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-16T08:44:47+0000
خمس وفيات و 45 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) إن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وآخرين من الرقة والشهباء وامرأة من الشهباء. 

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٤٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٢ من الذكور و ٢٣ من الإناث .

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة كالتالي :٩ حالات في الحسكة -٨ حالات في قامشلي -٤ حالات في ديرك -حالة واحدة في كركي لكي

- حالة واحدة في الدرباسية -حالة واحدة في تربه سبيه -٧ حالات في الطبقة -٥ حالات في منبج -٣ حالات في الرقة -٣ حالات في دير الزور -حالتان في كوباني -حالة واحدة في الشهباء .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٩٠٠ حالة منها ٣٤٦ حالة وفاة و ١٢٥٩ حالة شفاء.

related

ثلاث وفيات و7 حالات إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-02-25 08:15:24
ثلاث وفيات و7 حالات إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

حالتا وفاة و27 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-01-20 11:26:56
حالتا وفاة و27 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

رغم تشديد الإجراءات.. 120 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Date: 2020-11-28 11:57:31
رغم تشديد الإجراءات.. 120 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

Date: 2020-12-23 10:33:21
4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2020-12-16 08:52:04
7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-02-10 09:04:49
13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

إصابة ممثل حكومة اقليم كوردستان في إيران بفيروس كورونا

Date: 2020-06-30 08:14:54
إصابة ممثل حكومة اقليم كوردستان في إيران بفيروس كورونا

دهوك تسجل عشرات الإصابات الجديدة بكورونا المتحور وتحذّر

Date: 2021-03-02 09:43:10
دهوك تسجل عشرات الإصابات الجديدة بكورونا المتحور وتحذّر