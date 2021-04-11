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خمس هزات أرضية تضرب شرق السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T04:39:51+0000
خمس هزات أرضية تضرب شرق السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية  ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة  العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث  خمسة هزات ارضية فجر اليوم  الموافق 11 نيسان 2021 في قضاء بنجوين  من محافظة السليمانية بعد الهزة الرئيسية الأولى التي حدثت فجر اليوم أيضًا.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة : ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 04:30:16 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3،6) درجة وتبعد (54) عن مركز محافظة السليمانية والثانية في تمام الساعة 04:35:52  وبلغت قوتها ( 3،4) درجة وتبعد (56) كم عن مركز المحافظة والهزة الثالثة عند الساعة 04:46:27 وبلغت قوتها (3،8) درجة وتبعد ايضا عن مركز المحافظة (59) كم كما سجلت الهزة الرابعة في تمام الساعة 04:48:35  وبلغت قوتها (3،0) درجة وتبعد (55) كم  عن المركز والهزة الخامسة والاخيرة سجلت عند الساعة 05:22:36 وبلغت قوتها (3،7) درجة وتبعد (55) كم عن مركز محافظة السليمانية. 

هذا " وتم الشعور في بعضهن شعور خفيف من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من الحدود في محافظة السليمانية . 

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