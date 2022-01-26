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خمس مدن كوردستانية سجلت أدنى معدل لدرجات الحرارة على مستوى العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-26T07:44:00+0000
خمس مدن كوردستانية سجلت أدنى معدل لدرجات الحرارة على مستوى العراق

شفق نيوز/ نشرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء جدولاً بمعدل درجات الحرارة في مناطق ومدن الإقليم.

ووفقا للجدول فإنه كالمعتاد كان لقضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية حصة الأسد في تدني درجات الحرارة فقد سجلت اليوم 15-.

وكان القضاء خلال الايام القليلة الماضية سجل هبوطا تاريخيا في درجات الحرارة وصل الى 25-.

وجاءت منطقة "الحاج عمران" الحدودية التابعة لإدارة منطقة "سوران" ثانيا بين أكثر خمس مدن في الإقليم تراجعا بدرجات الحرارة فقد سجلت 5-.

وحل قضاء "ماوت" ثالثا في الترتيب فقد سجل 5-، فيما جاءت بلدة "بازيان" رابعا بـ3-.

وتذيل قضاء "ميكرسور" قائمة المدن الخمس بـ2-.

يأتي هذا في وقت يقول الراصدون الجويون إن إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الانخفاض بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري.

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