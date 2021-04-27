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خمس عشرة حالة وفاة و٢٣٣ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T09:39:35+0000
خمس عشرة حالة وفاة و٢٣٣ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء تسجيل خمس عشرة حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال وامرأة من الحسكة وأربعة رجال وامرأة من قامشلو ورجل وامرأة من دير الزور ورجل وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٣٣ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٣٠ ذكور و ١٠٣ إناث

وجاءت الإصابات الجديدة، ٣٠ حالة في الحسكة، ١٧ حالة في قامشلو، ١٥ حالة في ديرك، ٥ حالات في الدرباسية، ١٢ حالة في عامودا، ٦ حالات في كوباني، ٢٣ حالة في الرقة، ٤١ حالة في الطبقة، ٦٠ حالة في دير الزور، ١٩ حالة في مخيم روج، ٤ حالات في منبج، حالة واحدة في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٥٥٦٢ حالة منها ٥٤٥ حالة وفاة و ١٥٦٩ حالة شفاء.

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