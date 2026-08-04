خمس جرائم قتل خلال أسبوع تثير المخاوف بمنطقة كوردستانية.. دعوات لتشديد الرقابة على السلاح

شفق نيوز / كرميان

أعادت خمس جرائم قتل سُجلت خلال أسبوع واحد في إدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، الجدل بشأن انتشار السلاح غير المرخص، بعدما أظهرت إحصاءات رسمية أن أربعاً من تلك الجرائم نُفذت باستخدام الأسلحة النارية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتشديد الإجراءات الأمنية وتطبيق قانون الأسلحة.

وبحسب بيانات مديرية شرطة كرميان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، شهدت المنطقة خمس جرائم قتل خلال الأيام السبعة الماضية، كان السلاح الناري الأداة المستخدمة في أربع منها، وهو ما يعكس استمرار حضوره في النزاعات والخلافات المحلية.

ويرى ناشطون أن تكرار هذه الحوادث يرتبط بضعف الرقابة على حيازة الأسلحة خارج الأطر القانونية.

وقال الناشط المدني كاروخ عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "سهولة الحصول على السلاح غير المرخص تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع جرائم القتل في كرميان"، لافتاً إلى أن "المواطنين ما زالوا قادرين على شراء الأسلحة بسهولة ودون قيود فعالة".

وأضاف أن "الحد من هذه الظاهرة يتطلب إجراءات أكثر صرامة، تبدأ بتطبيق قانون الأسلحة بصورة كاملة، مروراً بتكثيف حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة، وانتهاءً بمحاسبة المخالفين وفق القانون".

وفي موازاة المعالجات الأمنية، دعا عمر إلى تبني برامج توعية مجتمعية للحد من ثقافة حمل السلاح، معتبراً أن "الحملات السابقة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة لم تحقق الأثر المطلوب، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات تنفيذها وتعزيز فاعليتها".

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات متزايدة في إقليم كوردستان بتشديد الرقابة على الأسلحة غير المرخصة، بعد تكرار الحوادث الجنائية التي استخدمت فيها الأسلحة النارية خلال الأشهر الماضية.