خمسة منها في زاخو.. إقليم كوردستان يعلن بناء 41 سداً مائياً

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، إقامة 41 سداً صغيراً في جميع مناطق الإقليم، من لأجل خزن وتجميع والمحافظة على الماء، فيما لفتت إلى استكمال 5 منها في إدارة زاخو المستقلة.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خمسة من تلك المشاريع ستقام في ادارة زاخو المستقلة، وهي عبارة عن خمسة مشاريع استراتيجية لخزن المياه على نهر الخابور"، مبيناً أن "السدود ستبنى بكلفة أكثر من ثلاثة مليارات دينار وسترفع هذه السدود مستوى المياه في النهر أكثر من ثلاثة أمتار".

ونقل البيان، عن مدير إعلام إدارة زاخو، شفان عبدي، قوله إن "أعمال بناء السدود الثلاثة قد استكملت وان ارتفاع السدود تبلغ قرابة ثلاثة أمتار وطولها 53 متراً"، لافتا إلى أن "لغاية الآن جرى الانتهاء من المشاريع عمل فيها 200 عامل يومياً مع الكثير من الآلات والمعدات وكان 75 بالمئة منهم من الأيدي العاملة المحلية".

وأضاف أن "السدود المذكورة ستسهل عملية تنظيف مياه نهر الخابور وسترفع من مستوى الماء فيه، لافتا إلى أن "استكمال العمل في المشاريع الخمسة ستعود بفائدة كبيرة للزراعة والسياحة في المنطقة".