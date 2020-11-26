خمسة ملايين دينار لذوي كل كادر صحي يتوفى بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس تخصيص منحة مالية مقدارها 5 ملايين دينار عراقي لذوي كل كادر صحي يتوفى بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان اي كادر طبي او صحي يُصاب بالفيروس او يتوفى متأثرا به يتعين ان يحسب له حساب آخر، نحن طالبنا باعتبار المتوفين منهم شهداء الا هذا الامر يحتاج الى تنظيم قانون خاص".

واضاف ان مواجهة فيروس كورونا لا تختلف عن خوض حرب الا ان العدو غير مرئي ولا نعلم بأي خندق يتواجد وفي اي مكان يتحرك".

وتابع محمد ان "مجلس وزراء الاقليم، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني وافقا على تقديم منحة مالية مقدارها 5 ملايين دينار عراقي لذوي اسرة الكادر الصحي الذي يتوفى بسبب الوباء".