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إخماد حريق بمتجر في السليمانية ناجم عن انفجار غازي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T07:54:09+0000
إخماد حريق بمتجر في السليمانية ناجم عن انفجار غازي

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بأن حريقا اندلع في متجر في حي سابونكران في السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تسريبا اسطوانة غاز تسبب بحريق في أحد المتاجر في الحي المذكور.

وأضافت أن الحريق تمت السيطرة عليه بعد وصول رجال الإطفاء.

كما اشار البيان إلى أنه "كان المتجر خاليا في ذلك الوقت وسرعان ما تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر".

ولقي 15 شخصا حتفه وأُصيب 12 آخرون بجروح معظمهم من النساء والأطفال جراء انفجار خزان غاز للتدفئة داخل منزل في حي كازيوة بمدينة السليمانية مساء يوم الخميس الخميس.

وإضافة إلى انهيار المنزل الذي وقع به الحادث فقد تضررت منازل أخرى مجاورة مع عدد من العجلات.

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