إخماد حريق اندلع في مبنى مجلس القضاء الأعلى في أربيل

شفق نيوز/ اندلع حريق صباح اليوم السبت في مبنى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان، وفقا لما أفاده شهود عيان.

ويقع مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع في الطابق العلوي لمبنى مجلس القضاء لتتوجه وعلى الفور فرق الإطفاء إلى محل الحادث.

ووفقا للشهود فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي ومنعت امتداده إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء شهرام ميرحاج لوكالة شفق نيوز، وقوع الحادث من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

والبناية خالية من الموظفين والمراجعين للعطلة الرسمية الأسبوعية في الإقليم.