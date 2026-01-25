خلل فني في خطوط الغاز يربك شبكة الكهرباء في إقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

أفادت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، بتعرض المنظومة الوطنية لخلل فني أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في ثلاث محافظات رئيسية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خللاً فنياً طرأ على خطوط نقل الغاز الطبيعي المورد إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما تسبب بحدوث انقطاعات وتذبذب في الشبكة الوطنية بأجزاء من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية".

وأضاف البيان أن "هذا التوقف المفاجئ أثر بشكل مؤقت على إمدادات الطاقة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح الخلل".