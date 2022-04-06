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"خلل تكنيكي" يعيق عملية توزيع البنزين الحكومي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T12:52:42+0000
"خلل تكنيكي" يعيق عملية توزيع البنزين الحكومي في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية، يوم الأربعاء، عن عدم توزيع مادة البنزين المدعوم حكوميا في مدينة السليمانية بسبب "خلل تكنيكي".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بسبب خلل تكنيكي في عملية إيصال البنزين المدعوم حكومياً من بغداد تقرر عدم توزيع مادة البنزين بسعر (690) دينار في محطات السليمانية ليوم غد الخميس".

وأضاف البيان انه "في حال معالجة الخلل ستعلم المديرية وقت ومكان توزيع البنزين المدعوم حكومياً".

وتعاني أغلب مناطق السليمانية وإدارة گرميان مشكلة ارتفاع أسعار الوقود بسبب قلة الحصة المخصصة من الحكومة الاتحادية، ما ولّد ردود أفعال متباينة من أصحاب المركبات.

وكانت لجنة الطاقة في إدارة حلبجة، ضمن إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم 3 نيسان 2022، وضع محددات وضوابط لتوزيع الوقود المدعوم حكومياً في محطات الوقود، وذلك بهدف تقليل الزخم الحاصل على محطات توزيع البنزين، وتضمنت منع منح الوقود للسيارات التي لا تحمل لوحة أرقام، وكذلك منع منح الوقود للدراجات النارية.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كردستان، حيث وصلت سعر اللتر الواحد مؤخراً إلى أكثر من ألف دينار عراقي، ويباع البنزين حاليا في مدينة السليمانية بسعر 1100 دينار للتر الواحد من (المحسن)، والبنزين العادي بـ 1000 دينار، فيما يباع اللتر الواحد من نوعية (السوبر) بـ 1175 ديناراً.

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