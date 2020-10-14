خلل فني بالطائرة يعطل زيارة وزير الخارجية اليوناني الى اربيل

شفق نيوز/ كشفت دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن تأجيل زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الى مدينة اربيل جراء حدوث خلل فني بالطائرة التي كانت من المقرر ان تقله الى عاصمة الاقليم.

وقال مدير اعلام الدائرة عبد الخالق محمد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب حدوث خلل فني بطائرة وزير الخارجية اليوناني تمّ تأجيل زيارته الى اقليم كوردستان.

واوضح ان "الجهات اليونانية ابلغتنا بأن الوزير سيزور مدينة اربيل في حال تصليح الخلل الفني".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد اعلن في وقت سابق من اليوم ان نظيره اليوناني الذي يزور بغداد حاليا سيزور مدينة اربيل لإفتتاح القنصلية العامة لبلاده في اقليم كوردستان.