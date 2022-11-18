خلل بمنظومة غاز وراء فاجعة الانهيار.. حصيلة انفجار السليمانية ترتفع إلى 15 ضحية

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة انفجار السليمانية الغازي إلى 15 ضحية و12 مصاباً، في وقت أنتهت فيه فرق الدفاع المدني من عملية إخلاء العالقين تحت ركام المنزل المنهار جراء الانفجار.

وأكدت مديرية شرطة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، أن "التفجير كان بسبب خلل تكنيكي، في منظومة غاز التدفئة، بالمنزل الذي وقع فيه الحادث.

حصيلة الضحايا

وبلغت حصيلة ضحايا الحادث، حتى لحظة إعداد الخبر، 15 ضحية و12 جريحاً.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على صور ضحايا انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، مساء أمس الخميس.

وقال مراسل الوكالة، إن عشر فرق باشرت منذ مساء أمس، بعمليات الإخلاء في مكان الحادث، حيث أعلنت قبل قليل الانتهاء منها.

وأضاف أن اثنين من بين الجرحى الـ12، في حالة خطرة، وأن من بين الضحايا ال15 أطفال تترواح أعمارهم بين 3-7 أعوام، والآخرين من النساء فقط.

منظومة الغاز

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية، آزاد محمد أمين، في بيان ورد للوكالة، أن "المجلس سيمنع اعتماد أنظمة الغاز في المنزل دون اعتماد آلية علمية معتمد كما ستمنع غير المختصين رسميا من إجراء عمليات الصيانة لمنظومات الغاز في المنازل والاماكن العام .

بدورهم، قال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن منظومة غاز تدفئة المنزل كانت في سطح منزل (مزهر شيخ عبد الرحمن) انفجرت أثناء أعمال صيانة.

وعلمت الوكالة، أن وزير داخلية إقليم كوردستان، سيصل إلى السليمانية، للقاء القيادات الأمنية في المحافظة، واستلام تقرير مفصل عن الحادث.

مستشفيات السليمانية

إلى ذلك، نوه مصدر في صحة السليمانية، إلى أن "ستة من الجرحى راقدون في مستشفى شار، واثنين منهم في العناية المركز و٦ آخرين خرجوا إلى منازلهم".

وأوضح المصدر، للوكالة، أن "بعض الجرحى يعانون من كسور وبعضهم يعانون من حروق"، لافتاً إلى أن "صاحب المنزل (مزهر شيخ عبد الرحمن) يعاني من حروق في الوجه، وهو في حالة مستقرة".