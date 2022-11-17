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إخلاء 20 مصاباً من الانفجار "الغازي" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-17T17:43:35+0000
إخلاء 20 مصاباً من الانفجار "الغازي" في السليمانية

شفق نيوز / أعلن مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، مساء الخميس، انتشال أكثر من 20 مصاباً من تحت أنقاض المنزل المنهار جراء الانفجار الغازي وسط المدينة.

وقال هورماي، لوكالة شفق نيوز، إن "التفجير ناجم عن أسطوانة غاز، تسببت بانهيار المنزل على ساكنيه".

من جانبها، أفادت دائرة طوارئ السليمانية، بأن ١٠ فرق إنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، لإخلاء المواطنين من مكان التفجير.

وأدى انفجار أسطوانة غاز إلى انهيار المنزل في منطقة "كازيو" وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث وباشرت بعمليات الإنقاذ.

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