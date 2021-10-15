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خلال يوم واحد.. 1331 إصابة و15 وفاة بكورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-15T14:41:33+0000
خلال يوم واحد.. 1331 إصابة و15 وفاة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل ١٣٣١ إصابة و١٥ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها أجرت ٩١١٨ فحصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، أسفرت عن اكتشاف ١٣٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ١٥٥٤ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء وتوفي ١٥ مصابا جراء مضاعفات الجائحة خلال الفترة ذاتها.

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن عدد الإصابات الكلي وصل إلى ٣٤٨٥٨٤ منذ ظهور الجائحة، بينها ٦١٠٤ وفاة، و ٣٢٢٠٣٩ حالة شفاء.

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