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خلال 90 يوما فقط.. تسجيل 807 شكاوى عنف ضد المرأة في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T20:48:12+0000
خلال 90 يوما فقط.. تسجيل 807 شكاوى عنف ضد المرأة في دهوك

شفق نيوز / أعلنت دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، تسجيل 807 شكاوى عنف، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وذكر مدير دائرة العنف ضد المرأة في دهوك، العقيد الحقوقي آرام محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "680 من الدعاوى المسجلة عولجت بقرار من قاضي التحقيق، فيما تم تحويل 58 منها إلى المحكمة للبت في الدعاوى القضائية مع استمرار التحقيق في 69 قضية أخرى".

وأوضح محمد أن "227 دعوى من 807 دعاوى قضائية سجلت من قبل الرجال ضد النساء"، مشيرا إلى أن "الانتهاكات المسجلة شملت الضرب والتهديد وحجز الأطفال داخل المنزل والزواج القسري وغيرها من الانتهاكات".

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