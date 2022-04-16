خلال 8 أشهر.. وصول أكثر من 100 مليون لتر بنزين من بغداد الى كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن وصول أكثر من 117 مليون لتر من البنزين من وزارة النفط الاتحادية خلال الفترة الماضية، مؤكدة توزيعها على محافظات الاقليم.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء بعد الاتفاق بين حكومتي المركز والإقليم حول إرسال البنزين المدعوم حكوميا إلى مناطق اقليم كوردستان العراق وتوزيعه للمواطنين بـ(690) دينارا للتر الواحد".

وأوضح ان "خلال الفترة بين (28 - 8 - 2021 ولغاية 6- 4- 2022)، وصل إلى الاقليم 117 مليونا و974 الفا و529 لترا".

وتابع البيان ان "هذه الكمية تم توزيعها على جميع المحافظات وكانت حصة السليمانية وحلبجة (50،404،375) لتراً، واربيل (41،721،407)، لترات فيما كانت حصة دهوك (25،848،747) لتراً".

فينا اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان في بيان لها اليوم السبت، ان وزارة النفط الاتحادية ترسل يوميا (1080) مترا مكعبا من البنزين وبسعر (650) ديناراً ويتم توزيعها يومياً على محافظات الاقليم".

وبحسب البيان فان حصة السليمانية هي (360) الف لتر يوميا وأربيل (360) الف لتر يوميا ودهوك (216) الف لتر و(144) الف لتر لمحافظة حلبجة.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، قد فندت في وقت سابق من اليوم، المزاعم المتداولة حول قيام محافظة أربيل عاصمة الإقليم بالاستيلاء على الحصة المخصصة من المحروقات لمحافظة السليمانية من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى خارج البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، بأن بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات كاذبة ومضللة زعمت فيها استيلاء اربيل على حصة السليمانية من المحروقات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى تركيا وأوروبا.

وقالت الوزارة إنها تنفي بشدة تلك الأنباء التي هي بعيدة عن الحقيقة، واصفة إياها بأنها "عمل مضلل يهدف لتقويض الوضع الداخلي في كوردستان، وتضليل الرأي العام في الإقليم والعراق".