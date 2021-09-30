خلال 8 أشهر.. مليون سائح قصدوا السليمانية وحكومة كوردستان تعتزم تنفيذ 3 مشاريع سياحية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية سياحة وأثار محافظة السليمانية، يوم الخميس، عزمها تنفيذ ثلاثة مشاريع سياحية وصفتها بالمهمة، في وقت أكدت فيه استقبال نحو مليون سائح خلال الثمانية أشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم مديرية السياحة والآثار في السليمانية داسيار محمد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان حاليا في المرحلة التحضيرية لإعداد العقد لإحياء نهر قلياسان وجبل كويزة وسرجنار وجقجق، وكذلك مشروع دوكان".

وتهدف المشاريع وفقاً لمحمد الى "تطوير القطاع السياحي وزيادة التعاون والتنسيق مع المستثمرين والقطاع الخاص".

وتابع، "تقرر أن تكون نسبة 30 بالمئة من العاملين في الفنادق والموتيلات والمواقع السياحية من اليد العاملة المحلية بهدف خلق فرص العمل للشباب".

وقال إن "عدد السياح الذين وفدوا الى السليمانية خلال الثمانية أشهر الماضية كان نحو مليون سائح".

وعلى الرغم من أن العامين الماضيين شهدا أزمة في السياحة بسبب الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا، إلا أن معدل وصول السياح إلى المحافظات كان في الأشهر الثمانية منذ بداية العام الحالي، ووفقا للإحصاءات، أكثر من مليوني ونصف المليون سائح في المناطق السياحية في إقليم كردستان وارتفعت النسبة بمعدل 36 بالمئة مقارنة بالعام الماضي