خلال 6 أشهر..  واردات إقليم كوردستان الداخلية تناهز باقي محافظات العراق

شفق نيوز/ أكدت منظمة "ستوب" الاقتصادية، اليوم الخميس، إن واردات حكومة إقليم كوردستان الداخلية تناهز واردات جميع المحافظات العراقية الأخرى، داعية الى تقليل نسب الرسوم و الضرائب في الإقليم تجنباً لهجرة أصحاب المهن.

وقال مدير منظمة ستوب للشفافية والعدالة، آري عبد الله، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان جمعت إيرادات من المواطنين تعادل ما جمعته جميع المحافظات العراقية الأخرى".

واضاف انه و"بحسب التقرير الثامن لمنظمة ستوب الخاص بالشفافية والعدالة في تحصيل الإيرادات، فقد جمعت 15 محافظة عراقية قرابة تريليوني دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، علما انها حددت قيمة الواردات الداخلية في الموازنة الاتحادية نحو 15 تريليوناً لكن، الإقليم جمع مبلغا مقاربا من واردات المحافظات الـ15 خلال الأشهر الستة من العام الحالي".

وبين انه "وبسبب الازمة المالية التي مر بها الاقليم أصدرت الحكومة خلال الفترة من العام 2016 إلى 2021 نحو 34 قرارا بخصوص زيادة الرسوم والضرائب"، مشيرا إلى أن "الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم استطاعت تنفيذ كل تلك القرارات بصورة دقيقة".

ودعا آري عبد الله حكومة إقليم كردستان إلى "إعادة النظر في إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم، لأن الضرائب المفروضة على المواطنين أعلى بكثير مما هي عليه في العراق"، مؤكدا ان "الكثير من أصحاب المهن تركوا مهنهم وبعضهم غادر الى وسط وجنوب العراق بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب في كوردستان".