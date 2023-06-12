خلال 6 أشهر.. إدارة كرميان تسجل 40 مخالفة صيد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة حماية البيئة والغابات في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 40 مخالفة للصيد الجائر خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما اعتقلت عددا من المخالفين بأوامر قضائية.

وقال مدير اعلام المديرية، المقدم أكرم كامل، لوكالة شفق نيوز، ان "شرطة حماية البيئة والغابات سجلت 40 مخالفة صيد متنوعة للغزلان والحيوانات البرية والأسماك والتجاوز على الأشجار خلال الأشهر الماضية من العام الحالي".

وبين انه "تم تسجيل 20 مخالفة صيد للغزلان البرية، واعتقال عدداً من المخالفين بأوامر قضائية ومصادرة معداتهم بين اطراف خانقين وإدارة كرميان".

واضاف كامل ان "مفارز المديرية استولت على 47 شبكة صيد اسماك، و27 سنارة صيد أسماك، و12 بندقية صيد (كسرية)، و7 دراجات نارية، و3 قوارب مطاطية للصيد، ومولدة كهربائية، خلال النصف الاول من العام الحالي".

واشار الى ان "مفارز ودوريات شرطة الغابات تواصل واجبات ومهام ملاحقة المخالفين ومعالجة التجاوزات البيئية وردعها ضمن خطط متكاملة ومستمرة على مدار العام الى جانب حملات توعية وارشاد للالتزام بقواعد الصيد ومواسم وحماية مواسم التكاثر للحيوانات والأسماك التي تعد ثروة بيئية وطبيعية مهمة".

وينص قانون حماية البيئة، على معاقبة المخالف للأحكام والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.