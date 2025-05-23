خلال 5 أيام.. 26 عملية قصف تركي على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ يواصل الجيش التركي، منذ خمسة أيام، هجماته على جبل حەوت تەبەق ونزاركي في قضاء آميدي بمحافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال عضو فريق صناع السلام المجتمعي في إقليم كوردستان، كاميران عثمان، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المدفعية التركية تواصل قصفها المتكرر لجبل حەوت تەبەق ومنطقة بەرێ نزاركێ قرب قرية بەرێسكێ التابعة لناحية شيلادزي ضمن حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث شن الجيش التركي خلال الأيام الخمسة الماضية، ما مجموعه 26 عملية قصف مدفعي على هذه المناطق.

وأشار عثمان، إلى أن هذه الهجمات تأتي رغم إعلان حزب العمال الكوردستاني في بيان صدر في 12 أيار الجاري، عن حل نفسه وانسحابه من العمل السياسي، لكن العمليات والهجمات التركية داخل إقليم كوردستان العراق، ازدادت بشكل ملحوظ".