خلال 5 أشهر فقط.. 100 ألف سائح توافدوا إلى دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة دهوك، يوم الجمعة، توافد مئة ألف سائح إلى المناطق السياحية في المحافظة حتى نهاية شهر آيار الماضي

وقال مدير سياحة دهوك، الدكتور خيري علي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدد السائحين الوافدين إلى محافظة دهوك وصل إلى مئة ألف سائح غالبيتهم من وسط وجنوب العراق".

وأضاف خيري، أن "احصائية الشهر آيار الماضي وصلت إلى حدود عشرين ألف سائح"، مبينا أن "المواقع السياحية المختلفة في اقضية ونواحي دهوك استقبلت السائحين على مدى الشهور الماضية وخاصة المواقع السياحية الجديدة في جبل زاوا في مركز المدينة ومواقع سياحية جديدة في زاخو".

وشهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، افتتاح 15 موقعاً سياحياً جديداً في حدود المحافظة، وأبرزها وأكبرها هو مشروع (تلفريك دهوك) و(المجمع السياحي) في جبل زاوا المطل على مركز مدينة دهوك.