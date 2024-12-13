خلال 48 ساعة.. أمن السليمانية يعتقل قاتلي "سائق التكسي"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في السليمانية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخصين متورطان بقتل سائق سيارة أجرة "تكسي" ووضع جثته داخل صندوق سيارته قبل يومين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها باشرت على الفور بالتحقيق فور العثور على جثة الضحية "أميد علي مصطفى"، وتم تحديد مكان المتهمين خلال أقل من 48 ساعة، وأسفرت التحقيقات عن القبض على شخصين متورطان بالجريمة، أحدهما يبلغ من العمر 22 عاماً القاتل الرئيسي، والثاني يبلغ 31 عاماً، وكان مساعداً في العملية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استخدم بندقية وأطلق أربع رصاصات على الضحية قرب قرية "كلەزەردە"، ثم قام بعد ذلك بوضع الجثة داخل صندوق السيارة والتخلص منها على طريق عربت-السليمانية.

وأضافت أن المتهمين يخضعان حالياً للتحقيق بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والإجراءات القانونية مستمرة لاستكمال ملف القضية وتقديمهما للعدالة.

وكان مصدر محلي في السليمانية قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الأول الأربعاء، بالعثور على جثة سائق سيارة أجرة "تكسي" في صندوق سيارته وسط المدينة، فيما أوضحت شرطة السليمانية أنه لا توجد أي معلومات عن الجريمة لغاية الآن والتحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها.

وقال المصدر إن "قوات الشرطة تمكنت من العثور على جثة رجل داخل صندوق سيارته بالقرب من علوة السليمانية".

وأضاف أن "جثة الرجل عليها آثار إطلاقات نارية"، مشيراً إلى أن "الضحية كان يعمل سائق سيارة أجرة وتم الإبلاغ عن فقدان أثره منذ يوم أمس".

بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة تعود لمواطن، وتم العثور عليها داخل صندوق سيارة في موقع قريب من علوة السليمانية".

وبين أن "التحقيقات جارية من قبل جهاز الآسايش، الذي يتولى متابعة تفاصيل الجريمة، ولا توجد حتى الآن أية معلومات إضافية حول الأسباب أو الجناة المحتملين".