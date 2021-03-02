خلال 48 ساعة .. آسايش السليمانية تطيح بثلاث عصابات تتاجر بالمخدارات بين أفرادها نساء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء عن تفكيك ثلاث عصابات تتاجر بالمواد المخدرة خلال يومين، معبراً في الوقت ذاته عن أسفه لأن بين أفراد تلك العصابات نساء.

وقال مدير قسم مكافحة المواد المخدرة في آسايش السليمانية العميد بشتوان بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "قواتهم في السليمانية، وفي مناطق أُخرى تمكنت من إلقاء القبض على 23 شخصا بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة وتوزيعها عن طريق الملابس وآلات موسيقية ومناضد طعام وعلب السجائر"، مشيرا إلى أن 20 متهما من الرجال، وللأسف ثلاث نساء من بينهم.

وأضاف أن هؤلاء المتهمين كانوا يرومون تهريب المواد المخدرة من البلدان المجاورة وعبر الإقليم ومنه إلى الخارج.

وتابع العميد بهاء الدين بالقول: خلال مدة الأشهر الثلاثة الماضية تم إعتقال 123 شخصا بتهمة التعاطي والتعامل بالمواد المخدرة.