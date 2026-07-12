خلال 48 ساعة.. ارتفاع بدرجات الحرارة في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أصدرت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تقريراً مفصلاً بحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، متوقعةً استمرار تصاعد درجات الحرارة في عموم المحافظات، حيث ستسجل مناطق "كرميان" ذروة الحرارة لتصل إلى 49 درجة مئوية.

وبحسب التقرير الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الطقس لليوم الأحد سيكون صافياً ومشمساً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل (2-3) درجات مئوية، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين (5-10) كم في الساعة، مع مدى رؤية يصل إلى (9) كم.

درجات الحرارة العظمى المسجلة لهذا اليوم، أربيل: 44 درجة، السليمانية: 43 درجة، دهوك: 43 درجة، حلبجة: 45 درجة، كركوك (كرميان): 48 درجة، زاخو: 44 درجة، سوران (أكري): 45 درجة، بيرمام: 40 درجة، جمجمال: 44 درجة، حاجي عمران: 35 درجة.

أما يوم غد الاثنين، توقعت الهيئة استمرار الأجواء الصافية مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة، مع رياح شمالية شرقية خفيفة تتراوح سرعتها (10) كم في الساعة، ومدى رؤية يصل إلى (10) كم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الاثنين: أربيل: 45 درجة، السليمانية: 44 درجة، دهوك: 43 درجة، حلبجة: 46 درجة، كركوك (كرميان): 49 درجة، زاخو: 44 درجة، سوران (أكري): 46 درجة، بيرمام: 41 درجة، جمجمال: 45 درجة، حاجي عمران: 36 درجة.

وتنصح الجهات الصحية المواطنين بضرورة تجنب الخروج خلال ساعات الذروة (من الظهر حتى العصر)، والإكثار من شرب السوائل، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بضربات الشمس نتيجة الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.