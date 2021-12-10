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خلال 4 أيام.. صلاة استسقاء ثانية في إقليم كوردستان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-10T12:14:05+0000
خلال 4 أيام.. صلاة استسقاء ثانية في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / خرج يوم الجمعة، عشرات الأشخاص من محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، لأداء صلاة الاستسقاء، في أحد الميادين، وتضرعوا بالدعاء إلى الله لينعم عليهم بهطول المطر، وذلك لتأخر هطوله هذا العام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أهالي السليمانية وفي مختلف مناطقها وللمرة الثانية على التوالي خلال أربعة أيام، خرجوا لأداء صلاة الاستسقاء تضرعا وطلب من الله (عز وجل) إنزال الغيث والأمطار.

من جهته قال رجل الدين،  ماموستا طارق، لوكالة شفق نيوز، إن "رسول الإسلام أيضاً كان يؤدي هذه الصلاة في سنوات القحط، ونتمنى أن يتقبل الله دعاءنا".

يشار إلى أن تأخر هطول الأمطار هذا العام تسبب بجفاف العديد من الينابيع والأنهار بإقليم كوردستان.

 ويشكو مزارعون في العراق بشكل عام، من قلة هطول الأمطار، بالتزامن مع انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، الأمر الذي ينذر بحدوث جفاف غير مسبوق.

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