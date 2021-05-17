خلال 4 أشهر.. هذا ما قدمه الصليب الأحمر الدولي للحد من كورونا في كوردستان

شفق نيوز / كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الاثنين، عن حصيلة ما قدمته لقطاع الصحة في إقليم كوردستان، للفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2021.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من بين تلك الأنشطة دعم جهود السلطات الصحية في الإقليم للحد من انتشار Covid-19، من كانون الثاني إلى آذار 2021".

وزودت اللجنة الدولية وفقا للبيان، المؤسسات الصحية في إقليم كوردستان، بـ"المواد الطبية وغير الطبية ومعدات الحماية الشخصية وأنواع مختلفة من المواد اللازمة لدعم مستشفيات Covid-19 للعناية المركزة وحملة التطعيم المستمرة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات".

وغطت تلك التبرعات سبع مستشفيات رئيسة تستقبل حالات Covid-19 ، إماراتية وRizgari وLalav في أربيل، ومستشفيات الجمهورية ورانيا والوفاء في السليمانية، ومستشفى آزادي التعليمي في دهوك، بحسب اللجنة الدولية.

وشملت العناصر المتبرع بها "40 ألف قناع جراحي، و10 آلاف غطاء جراحي، وقفازات فحص من اللاتكس مقاس 9800 كبير ومتوسط مختلف، وأربع عباءات واقية مقاسات 5000، بالإضافة إلى 96 جل معقم لليدين (500 مل بدون ماء)، و240 قناع الأوكسجين، 180 قنية أوكسج ين، وثلاث أجهزة مقياس التأكسج النبضي، وسريري مستشفى، وعربتي لخلع الملابس، وترمومتر الأشعة تحت الحمراء.

وفيما يلي أيضًا تبرعات حملة التطعيم التي تمت في نيسان 2021، وغطت 112 مؤسسة رعاية صحية أولية و8 مستشفيات (43 مؤسسة رعاية صحية أولية و3 مستشفيات في أربيل و32 مؤسسة رعاية صحية أولية و3 مستشفيات في السليمانية و37 مؤسسة رعاية صحية أولية ومستشفيين في دهوك).

وضمت العناصر المتبرع بها على النحو الآتي: صابون سائل 600 516، جل معقم لليدين (500 مل ، بدون ماء) 1920 5 16، عباءة واقية بمقاسات مختلفة 24000200200، أقنعة جراحية 48000400400، الكمبيوتر (من المخطط أن يتم التبرع به في بداية حزيران 2021) 120 1 1، ثلاجات (من المقرر التبرع بها بداية من أيلول 2021)، وصناديق أمان (من المقرر التبرع بها بداية من أيلول 2021) 200،

واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمي وتساعد الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، وتسعى أيضا إلى منع المعاناة من خلال تعزيز القانون الإنساني وتعزيزه وتأييد المبادئ الإنسانية العالمية.

وتعمل اللجنة الدولية، بصفتها منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة ، في العراق منذ عام 1980 وفي كوردستان منذ عام 1991، حيث تقوم بأنشطة الحماية والمساعدة لصالح ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.