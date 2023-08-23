خلال 3 أشهر.. دهوك تنتهي من توزيع بطاقة الحصة التموينية الالكترونية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة الاتحادية العراقية، يوم الأربعاء، انتهاء محافظة دهوك في إقليم كوردستان من عملية توزيع بطاقة الحصة التموينية الإلكترونية على الأسر منها، خلال ثلاثة أشهر فقط من انطلاق المشروع.

وقالت وكيلة وزارة التجارة ابتهال هاشم، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عملية تبديل البطاقات الخاصة بالحصة التموينية من الورقية إلى بطاقات إلكترونية في محافظة دهوك انتهت اليوم".

وبينت أن "300 ألف بطاقة إلكترونية تم توزيعها على الأسر المشمولة بها في دهوك، وبإمكان تلك الأسر الاستفادة من مزايا البطاقة الإلكترونية من الآن فصاعداً سواء بإضافة الأطفال وإزالة أسماء الأشخاص المتوفين وأمور أخرى، إلكترونياً وبشكل مباشر".

يذكر أن هذه العملية بدأت في محافظة دهوك في 16 أيار/ مايو الماضى وانتهت اليوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس الجاري.