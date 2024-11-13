خلال 3 ساعات.. أمن كوردستان يلقي القبض على سجين فار

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سجين متهم بجريمة قتل فرّ أثناء نقله من سجن إلى آخر في إدارة گرميان، بعد أقل من ثلاث ساعات على فراره.

وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه تم القبض على السجين الذي كان قد سجن بموجب المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، وهرب أثناء نقله من سجن في أربيل عاصمة إقليم كوردستان إلى مركز احتجاز آخر في إدارة گرميان.

وأوضحت المديرية أنه بعد صدور أمر من القضاء، تم تنفيذ عملية الاعتقال بكفاءة، حيث نجح رجال الأمن في القبض على السجين الفار في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاث ساعات، بالقرب من منطقة "بَردَسوور" في گرميان.

وبينت أن التحقيقات مستمرة في القضية للمزيد من التفاصيل حول الحادثة.