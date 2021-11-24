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خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و372 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-24T13:40:29+0000
خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و372 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل ٨ وفيات و٣٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٢١٨ فحصا جديدا في جميع مناطق الاقليم اظهرت اصابة ٣٧٢ شخصا بفيروس كورونا.

واكد البيان ان ٤٧٨ مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 8 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

وفي اجمالي احصاءات الوزارة اشار البيان الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكد اجراء ٤٩٦٠٣٧ فحصا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور المرض اظهرت اصابة ٣٧٣٣٣٥ شخصا، تعافى منهم ٣٦٠٢١٧ مصابا بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال ٦٣٠٦ مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة ما مجموعه ٦٨١٢ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

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