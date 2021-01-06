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خلال 24 ساعة.. 3 وفيات و104 إصابات بكورة في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-06T12:41:53+0000
خلال 24 ساعة.. 3 وفيات و104 إصابات بكورة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل ٣ وفيات و١٠٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل ٩٧٤ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن ٢٠ من الاصابات الجديدة سجلت في أربيل، و٢٢ في السليمانية، و٥٩ في دهوك، وإصابة واحدة في حلبجة، وإصابتين اثنتين في كرميان.

وأضافت أن ٣٤٥ حالة شفاء سجلت في أربيل، و١٧٨ في السليمانية، و٣٦٨ في دهوك، و٣ في حلبجة، و٣٤ في كرميان، و٤٦ في رابرين.

أما حالات الوفيات فسجلت حالة واحدة في كل من أربيل والسليمانية وكرميان.

وبذلك ارتفع مجمل حالات الإصابات في الإقليم منذ ظهور الجائحة إلى ١٠٣٩٧٥، بينها ٣٤٠٦ وفيات، و٧٦٠٩٢ حالة شفاء.

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