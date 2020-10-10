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خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-10T13:20:55+0000
خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل 19 وفاة و769 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و416 حالة شفاء، خلال 24 ساعة الماضية في عموم الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 5402 فحصا للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19 منها (١٤٦٧) في اربيل و(٧٢٠) في السليمانیة، و(١٦٥) في كرميان و(٣٠١٦) في دهوك و(٣٤) في حلبجة

واوضح البيان ان عدد المصابين الجدد بلغ (769) مصابا منها 217 في اربيل و215 في السليمانية و25 في كرميان و286 في دهوك و26 في حلبجة، لافتا الى شفاء 416 مصابا من بينهم 134 في اربيل و22 في السليمانية و22 في كرميان و231 في دهوك و7 في حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 19 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 3 في اربيل و8 في السليمانية و7 في دهوك و1 في حلبجة.

تتمة.. 


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